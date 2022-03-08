Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Честит 8 март!

08 март 2022 07:50, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46
8mart

Приемете нашите сърдечни пожелания по случай празника!

Бъдете нежни и красиви, възторжени и вдъхновени!

Съхранете женствеността и добротата си!

Обичайте и бъдете обичани!

 

 

 

 

От ръководството на "Топлофикация - Сливен - инж.Ангел Ангелов" ЕАД

« предишнаследваща »


 