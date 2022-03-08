Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
2462 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 37 от тях в Сливенско
2462 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 21858 теста, показват данните в Единната информационна система. 74,25% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 103 788 като активните са 207 723.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 31, Бургас – 85, Варна – 277, Велико Търново – 117, Видин – 18, Враца – 50, Габрово – 50, Добрич – 87, Кърджали – 15, Кюстендил – 19, Ловеч – 37, Монтана – 40, Пазарджик – 26, Перник – 33, Плевен – 82, Пловдив – 216, Разград – 29, Русе – 69, Силистра – 73, Сливен – 37, Смолян – 7, София – 63, София (град) – 601, Стара Загора – 111, Търговище – 33, Хасково – 69, Шумен – 131, Ямбол – 56.
През изминалото денонощие са били излекувани 5894 души, а за целия период – 860 142.
В болница за лечение са настанени 2966 души, от които 374 са в интензивни отделения. 362 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
91 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 35923. От починалите през този период 89,01% не са били ваксинирани.
Към момента са поставени общо 4 312 603 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 2105.
Снимка: Станимир Петков