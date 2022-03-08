2462 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 37 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 83 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 83

2462 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 21858 теста, показват данните в Единната информационна система. 74,25% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 103 788 като активните са 207 723.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 31, Бургас – 85, Варна – 277, Велико Търново – 117, Видин – 18, Враца – 50, Габрово – 50, Добрич – 87, Кърджали – 15, Кюстендил – 19, Ловеч – 37, Монтана – 40, Пазарджик – 26, Перник – 33, Плевен – 82, Пловдив – 216, Разград – 29, Русе – 69, Силистра – 73, Сливен – 37, Смолян – 7, София – 63, София (град) – 601, Стара Загора – 111, Търговище – 33, Хасково – 69, Шумен – 131, Ямбол – 56.

През изминалото денонощие са били излекувани 5894 души, а за целия период – 860 142.

В болница за лечение са настанени 2966 души, от които 374 са в интензивни отделения. 362 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

91 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 35923. От починалите през този период 89,01% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 312 603 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 2105.