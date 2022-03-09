2180 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 48 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 78 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 78

2180 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 16 354 теста, показват данните в Единната информационна система. 72,89% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 105 968 като активните са 207 567.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 21, Бургас – 236, Варна – 346, Велико Търново – 71, Видин – 22, Враца – 21, Габрово – 34, Добрич – 56, Кърджали – 9, Кюстендил – 3, Ловеч – 31, Монтана – 17, Пазарджик – 25, Перник – 24, Плевен – 64, Пловдив – 187, Разград – 28, Русе – 42, Силистра – 49, Сливен – 48, Смолян – 18, София – 54, София (град) – 548, Стара Загора – 72, Търговище – 41, Хасково – 40, Шумен – 43, Ямбол – 30.

През изминалото денонощие са били излекувани 2295 души, а за целия период – 862 437.

В болница за лечение са настанени 2831 души, от които 357 са в интензивни отделения.

41 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 35 964. От починалите през този период 95,12% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 314 508 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 1905.