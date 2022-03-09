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Електричеството в Чернобилската АЕЦ е спряно

09 март 2022 17:01, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 29
Чернобил

Електрозахранването на атомната електроцентрала в Чернобил и нейното оборудване за безопасност са "напълно" прекъснати поради руски военни действия, съобщи украинският енергиен оператор "Укренерго" в сряда.

Чернобилската атомна електроцентрала „бе напълно изключена от електрическата мрежа поради военните действия на руския окупатор. Обектът вече няма ток“, написа Укренерго във Фейсбук.

По-рано МААЕ на ООН предупреди, че вече не може да наблюдава радиационния фон в Чернобил, където един от нейните ядрени реактори избухна през 1986 г., причинявайки най-голямата ядрена авария в европейската история.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: Wikimedia Commons

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