Електричеството в Чернобилската АЕЦ е спряно

Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 29

Електрозахранването на атомната електроцентрала в Чернобил и нейното оборудване за безопасност са "напълно" прекъснати поради руски военни действия, съобщи украинският енергиен оператор "Укренерго" в сряда.

Чернобилската атомна електроцентрала „бе напълно изключена от електрическата мрежа поради военните действия на руския окупатор. Обектът вече няма ток“, написа Укренерго във Фейсбук.

По-рано МААЕ на ООН предупреди, че вече не може да наблюдава радиационния фон в Чернобил, където един от нейните ядрени реактори избухна през 1986 г., причинявайки най-голямата ядрена авария в европейската история.