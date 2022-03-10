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1920 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 32 от тях в Сливенско
1920 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 16525 теста, показват данните в Единната информационна система. 70,21% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 107 888 като активните са 205 680.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 23, Бургас – 173, Варна – 249, Велико Търново – 41, Видин – 17, Враца – 40, Габрово – 11, Добрич – 68, Кърджали – 19, Кюстендил – 11, Ловеч – 29, Монтана – 25, Пазарджик – 21, Перник – 31, Плевен – 50, Пловдив – 133, Разград – 28, Русе – 48, Силистра – 43, Сливен – 32, Смолян – 6, София – 50, София (град) – 505, Стара Загора – 75, Търговище – 37, Хасково – 47, Шумен – 58, Ямбол – 50.
През изминалото денонощие са били излекувани 3776 души, а за целия период – 866 213.
В болница за лечение са настанени 2744 души, от които 365 са в интензивни отделения. 254 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
31 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 35995. От починалите през този период 90,32% не са били ваксинирани.
Към момента са поставени общо 4 317 192 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 2691.
Снимка: Станимир Петков