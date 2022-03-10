КОЛЕДНО ШОУ 2006 ГОДИНА - ВТОРА ЧАСТ

ПХГ "Дамян Дамянов" преди около 1 час, брой четения: 35 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 35

...И нека шоуто продължи. Представяме ви втора част на Коледния концерт от 2006 г. Приятно гледане!

https://youtu.be/XbldQXdLXsg