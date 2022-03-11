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1693 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 38 от тях в Сливенско
1693 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 14946 теста, показват данните в Единната информационна система. 74,07% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 109 581 като активните са 202 247.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 18, Бургас – 141, Варна – 195, Велико Търново – 50, Видин – 17, Враца – 33, Габрово – 18, Добрич – 63, Кърджали – 21, Кюстендил – 9, Ловеч – 19, Монтана – 23, Пазарджик – 16, Перник – 23, Плевен – 58, Пловдив – 114, Разград – 18, Русе – 42, Силистра – 39, Сливен – 38, Смолян – 17, София – 60, София (град) – 445, Стара Загора – 49, Търговище – 22, Хасково – 36, Шумен – 64, Ямбол – 45.
През изминалото денонощие са били излекувани 5093 души, а за целия период – 871 306.
В болница за лечение са настанени 2698 души, от които 354 са в интензивни отделения. 221 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
33 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 36028. От починалите през този период 90,91% не са били ваксинирани.
Към момента са поставени общо 4 319 928 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 2740.
Снимка: Станимир Петков