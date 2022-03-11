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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Днес с умерен до силен северен вятър ще нахлува още студен въздух в България
Днес над по-голямата част от страната облачността ще е значителна, временни разкъсвания ще има над Западна България. На места, главно в източните и планинските райони ще превали слаб сняг. Ще продължи да духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток и с него ще нахлува още студен въздух. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между минус 2° и 3°. В София – около минус 1°. Това е прогнозата на НИМХ.
Над планините облачността ще е по-често значителна и на места ще превали слаб сняг. Ще духа умерен, по билата и временно силен вятър от север-североизток. Максимална температура на височина 1200 метра около минус 11°, на 2000 метра – около минус 16°.
Над Черноморието облачността ще е предимно значителна, но през деня ще е без валежи. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максимални температури на въздуха: 0°-2°. Температурата на морската вода е 5°-6°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
В Сливен ще бъде предимно слънчево, но студено. Ще духа слаб до умерен вятър от север. Минималната температура ще е минус 6°, а максималната 0°.
Снимка: Станимир Петков