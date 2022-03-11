Евакуираха пътници от Летище София, оказа се фалшива тревога

Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 37

Бяло прахообразно вещество е било открито в една от тоалетните на Tерминал 2 на Летище София снощи, съобщиха от пресцентъра на летището.

Извършена e частична евакуация на пътниците, за да се гарантира безопасността им. Установено е, че веществото не представлява опасност и пътниците са били допуснати обратно до сградата.

Полетите се изпълняват по разписание, няма причини за притеснения, допълват от аерогарата.