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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Евакуираха пътници от Летище София, оказа се фалшива тревога

11 март 2022 09:49, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 37
Летище София

Бяло прахообразно вещество е било открито в една от тоалетните на Tерминал 2 на Летище София снощи, съобщиха от пресцентъра на летището.

Извършена e частична евакуация на пътниците, за да се гарантира безопасността им. Установено е, че веществото не представлява опасност и пътниците са били допуснати обратно до сградата.

Полетите се изпълняват по разписание, няма причини за притеснения, допълват от аерогарата.

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