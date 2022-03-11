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65-километровият военен конвой край Киев се е разпръснал
Сателитни снимки показват, че големият руски конвой, който от миналата седмица беше заседнал до украинската столица, изглежда се е разпръснал, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс.
Сателитните изображения на частната американска компания „Максар текнолъджис“ показват конвоя от превозни средства, танкове и артилерия, дълъг 65 километра. Както изглежда той се е разделил на част и е предислоциран. Бронирани коли от конвоя са забелязани в да маневрират в градчета близо до летище „Антонов“ северно от Киев. Някои от превозните средства са се преместили в гористи райони, съобщи „Максар“.
Конвоят беше струпан до столицата в началото на миналата седмица, но настъплението му изглежда беше спряно на фона на съобщения за недостиг на храна и гориво.
Американски представители казаха, че украинските войски са обстрелвали конвоя с противотанкови ракети.
Снимките показват също, че части от конвоя са се придвижили още по на север близо до Лубянка, като артилерийски гаубици са били изтеглени на огневи позиции в близост.
Източник: БТА