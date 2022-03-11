65-километровият военен конвой край Киев се е разпръснал

Клуб на инвалидите-Сливен преди 41 минути, брой четения: 52 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 52

Сателитни снимки показват, че големият руски конвой, който от миналата седмица беше заседнал до украинската столица, изглежда се е разпръснал, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Сателитните изображения на частната американска компания „Максар текнолъджис“ показват конвоя от превозни средства, танкове и артилерия, дълъг 65 километра. Както изглежда той се е разделил на част и е предислоциран. Бронирани коли от конвоя са забелязани в да маневрират в градчета близо до летище „Антонов“ северно от Киев. Някои от превозните средства са се преместили в гористи райони, съобщи „Максар“.

Конвоят беше струпан до столицата в началото на миналата седмица, но настъплението му изглежда беше спряно на фона на съобщения за недостиг на храна и гориво.

Американски представители казаха, че украинските войски са обстрелвали конвоя с противотанкови ракети.

Снимките показват също, че части от конвоя са се придвижили още по на север близо до Лубянка, като артилерийски гаубици са били изтеглени на огневи позиции в близост.