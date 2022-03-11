Прекъсване водоподаването на женски затвор гр.Сливен

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (петък) 11.03.2022г. до отстраняване на авария е прекъснато водоподаването на женски затвор гр. Сливен.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.