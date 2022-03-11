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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Временно ограничен достъп до сайта за прием в детските градини и ясли поради технически проблем

11 март 2022 14:47, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 32 минути, брой четения: 19
Tehnicheskt problem_sait

Поради технически причини временно няма достъп до сайта за прием в детски градини и детски ясли. Работи се по отстраняване на проблема.

Община Сливен уведомява родителите, че допълнително ще бъдат информирани за предстоящите класирания.

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