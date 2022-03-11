Временно ограничен достъп до сайта за прием в детските градини и ясли поради технически проблем

Община Сливен преди 32 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 19

Поради технически причини временно няма достъп до сайта за прием в детски градини и детски ясли. Работи се по отстраняване на проблема.

Община Сливен уведомява родителите, че допълнително ще бъдат информирани за предстоящите класирания.