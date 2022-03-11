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ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ 2021/2022 г.

11 март 2022 19:38, Костадинка Георгиева (ПГ по Механотехника)
Излъчване: ПГ по Механотехника преди 17 минути, брой четения: 14

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ,

УЧАСТВАЛИ В ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ

2021/2022 г.

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РЕЗУЛТАТИТЕ [124KB]

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