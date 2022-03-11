Премиерът Кирил Петков е в Турция, за да присъства на 2-рия форум по дипломация в Анталия

Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 31

Премиерът Кирил Петков замина за Турция, за да участва във 2-ри форум по дипломация в Анталия, съобщиха от пресслужбата на българското правителство. 3-дневното събитие започва днес, 11 март, и продължава до 13 март, за да приеме държавни глави, премиери и външни министри, предприемачи, представители на международни неправителствени организации и учени.

В Турция Кирил Петков ще проведе разговори с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Лидерите ще обсъдят двустранните отношения и възможностите за сътрудничество. Ще бъдат обсъдени и последните регионални и международни събития.