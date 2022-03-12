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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Руски военни са обстреляли джамия в Украйна, в която са били приютени 80 души

12 март 2022 17:31, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 38
Джамия - снимката е илюстративна

Руските сили са обстреляли джамия в Мариупол. Там е имало над 80 възрастни и деца, включително турски граждани, съобщи украинското външно министерство.

„Те се криеха там. Няма данни за пострадали или загинали. Става дума за „Султан Сюлейман Великолепната джамия“, се казва в изявлението.

Москва отрече да е нападала цивилни райони.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: Wikimedia Commons

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