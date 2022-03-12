Руски военни са обстреляли джамия в Украйна, в която са били приютени 80 души

Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 38

Руските сили са обстреляли джамия в Мариупол. Там е имало над 80 възрастни и деца, включително турски граждани, съобщи украинското външно министерство.

„Те се криеха там. Няма данни за пострадали или загинали. Става дума за „Султан Сюлейман Великолепната джамия“, се казва в изявлението.

Москва отрече да е нападала цивилни райони.