Сайтът за прием в детските градини и ясли отново е активен

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 52 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 52

Сайтът за прием в детски градини и детски ясли отново е активен. Графикът за прием за месец март се променя по следния начин - за детски градини системата за прием ще бъде отворена до 14.03.2022 г., включително. Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 17.03.2022 г. Записването на класираните деца ще се осъществи в периода от 18.03.2022 г. до 25.03.2022 г., включително. Класираните деца могат да постъпят в детските градини в периода от 28.03.2022 г. до 01.04.2022 г. , включително. По отношение на детски ясли и детски градини с яслени групи, системата за прием ще бъде отворена до 14.03.2022 г., включително. Резултатите от класиранията ще бъдат обявени на 17.03.2022 г. Записването на класираните деца ще се осъществи в периода от 18.03.2022 г. до 25.03.2022 г., включително. Класираните деца могат да постъпят в детските ясли и в яслените групи в детските градини в периода от 28.03.2022 г. до 11.04.2022 г., включително.