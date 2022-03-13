960 са новите случаи на зараза с COVID-19 за изминалото денонощие

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 65 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 65

960 са новите случаи на зараза с COVID-19 за изминалото денонощие при направени 8192 теста (11,71 процента), показват данните в Единния информационен портал. От тях 68,75 процента не са били ваксинирани.

Починалите са 15, от които 80 процента не са били ваксинирани.

Излекуваните са 1246. В интензивни отделения са 345 души.

Поставени са 704 ваксинни дози.