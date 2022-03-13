Прекъсване водоподаването на част от кв.Клуцохор

ВиК-Сливен преди 34 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 29

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (неделя) 13.03.2022г. до 15:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на бул.''Тракия ''и западната част на кв. Клуцохор.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.