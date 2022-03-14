523 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 4 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 72 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 72

523 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 4881 теста, показват данните в Единната информационна система. 73,61% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 112 699 като активните са 198 844.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 5, Бургас – 31, Варна – 108, Велико Търново – 2, Видин – 8, Враца – 5, Габрово – 2, Кърджали – 2, Кюстендил – 3, Ловеч – 7, Монтана – 6, Пазарджик – 10, Перник – 7, Плевен – 12, Пловдив – 28, Разград – 9, Русе – 5, Силистра – 13, Сливен – 4, Смолян – 1, София – 17, София (град) – 166, Стара Загора – 30, Търговище – 11, Хасково – 6, Шумен – 21, Ямбол – 4.

През изминалото денонощие са били излекувани 752 души, а за целия период – 877 757.

В болница за лечение са настанени 2592 души, от които 344 са в интензивни отделения. 65 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

14 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 36098. От починалите през този период 92,86% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 323 390 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 290.