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ОДФ Сливен започна информационна кампания на украински език
ОДФ Сливен започна информационна кампания на украински език за правата, които придобиват бежанците от Украйна с получаване на „статут на временна защита”
сички хора, бягащи от войната в Украйна жадуват в най-скоро време да се завърнат по родните места. Повечето от тях не са запознати с правата, които придобиват с получаване на „статут на временна защита”. Дори си мислят, че това ще попречи на тяхното завръщане. А това затруднява и оказването на помощ. Хотелиерите не могат да получат предвидената финансова компенсация, възможностите на лекари и медицински заведения за безплатна здравна помощ не са безкрайни.
Затова ОДФ Сливен започна информационна кампания на украински език. Кампанията се осъществява с помощта на жени от Украйна, които вече са в Сливен. Чрез социалните медии те ще разпространяват информацията до своите сънародници, вече в България и тези, които са се насочили към нас.
Ето и текста на украински език:
СТАТУС ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ:
1. Будь-яка особа з України може звернутися до Державного агентства у справах біженців Республіки Болгарія за тимчасовим захистом вiдповiдно до Директиви 2001/55/EC та скористатися спрощеною процедурою отримання реєстраційної картки; У день подання заяви особа отримує документ, за допомогою якого вона може негайно скористатися правами за цим статусом.
2. Відповідно до ст. 21 Рішення (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року Ради Європейського Союзу, а також відповідно до Директиви 2001/55/EC, тривалість тимчасового захисту визначається на початковий період вiд ОДНОГО року. Цей період автоматично подовжується на 6 місяців до одного року.
3. ЯКІ ПРАВА НАДАЄ ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ:
3.1. Залишатися на території Республіки Болгарія
3.2. Трудове та професійне навчання;
3.3. Відповідне житло.( Фінансова компенсація надається особам, які надають житло іноземцям ( країною походження яких є Україна), які отримали статус тимчасового захисту);
3.4. Медична допомога;
3.5. Вiльне повернення до країни походження.
3.6. Воз'єднання зі своєю сім'єю.
АДВОКАТ ВЕНЕТА МАНОЛОВА
З детальним описом можна ознайомитися тут: https://venetamanolova.com/vidove-zashtita-za-bezhancite-ot-ukrajna-predostavyane-na-vremenna-zakrila/