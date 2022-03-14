Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ОДФ Сливен започна информационна кампания на украински език

14 март 2022 09:25, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 31
Паспорт

ОДФ Сливен започна информационна кампания на украински език за правата, които придобиват бежанците от Украйна с получаване на „статут на временна защита”

сички хора, бягащи от войната в Украйна жадуват в най-скоро време да се завърнат по родните места. Повечето от тях не са запознати с правата, които придобиват с получаване на „статут на временна защита”. Дори си мислят, че това ще попречи на тяхното завръщане. А това затруднява и оказването на помощ. Хотелиерите не могат да получат предвидената финансова компенсация, възможностите на лекари и медицински заведения за безплатна здравна помощ не са безкрайни.

Затова ОДФ Сливен започна информационна кампания на украински език. Кампанията се осъществява с помощта на жени от Украйна, които вече са в Сливен. Чрез социалните медии те ще разпространяват информацията до своите сънародници, вече в България и тези, които са се насочили към нас.

Ето и текста на украински език:

СТАТУС ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ:

1. Будь-яка особа з України може звернутися до Державного агентства у справах біженців Республіки Болгарія за тимчасовим захистом вiдповiдно до Директиви 2001/55/EC та скористатися спрощеною процедурою отримання реєстраційної картки; У день подання заяви особа отримує документ, за допомогою якого вона може негайно скористатися правами за цим статусом.

2. Відповідно до ст. 21 Рішення (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року Ради Європейського Союзу, а також відповідно до Директиви 2001/55/EC, тривалість тимчасового захисту визначається на початковий період вiд ОДНОГО року. Цей період автоматично подовжується на 6 місяців до одного року.

3. ЯКІ ПРАВА НАДАЄ ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ:

3.1. Залишатися на території Республіки Болгарія

3.2. Трудове та професійне навчання;

3.3. Відповідне житло.( Фінансова компенсація надається особам, які надають житло іноземцям ( країною походження яких є Україна), які отримали статус тимчасового захисту);

3.4. Медична допомога;

3.5. Вiльне повернення до країни походження.

3.6. Воз'єднання зі своєю сім'єю.

АДВОКАТ ВЕНЕТА МАНОЛОВА

З детальним описом можна ознайомитися тут: https://venetamanolova.com/vidove-zashtita-za-bezhancite-ot-ukrajna-predostavyane-na-vremenna-zakrila/

« предишнаследваща »


 