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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването от помпена станция Червенаково

14 март 2022 17:24, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 39 минути, брой четения: 33

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потреди бители, че поравъзникнала авария на магистрален водопровод на 14.03.2022г.(Понеделник) до отстраняване на аварията ще бъде прекъснато водоподаването на следните населени места от общ Нова Загора - г. Нова Загора, с. Баня, с. Кортен , с. Съдийско поле , с. Ценино, с. Стоил Войвода, с. Езеро, с. Загорци, с. Богданово, с. Любенец, с. Любенова махала, с. Млекарево, с. Бял Кладенец и с. Радецки .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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