Прекъсване водоподаването от помпена станция Червенаково

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради възникнала авария на магистрален водопровод на 15.03.2022г.(вторник) до отстраняване на аварията ще бъде прекъснато водоподаването на следните населени места от общ Нова Загора - гр. Нова Загора, с. Баня, с. Кортен , с. Съдийско поле , с. Ценино, с. Стоил Войвода, с. Езеро, с. Загорци, с. Богданово, с. Любенец, с. Любенова махала, с. Млекарево, с. Бял Кладенец и с. Радецки .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители з