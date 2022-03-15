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2433 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 42 от тях в Сливенско
2433 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 20013 теста, показват данните в Единната информационна система. 70,69% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 115 132 като активните са 196 321.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 29, Бургас – 104, Варна – 229, Велико Търново – 110, Видин – 32, Враца – 42, Габрово – 40, Добрич – 92, Кърджали – 12, Кюстендил – 27, Ловеч – 32, Монтана – 65, Пазарджик – 35, Перник – 24, Плевен – 88, Пловдив – 175, Разград – 22, Русе – 104, Силистра – 60, Сливен – 42, Смолян – 51, София – 64, София (град) – 532, Стара Загора – 116, Търговище – 32, Хасково – 70, Шумен – 142, Ямбол – 62.
През изминалото денонощие са били излекувани 4892 души, а за целия период – 882 649.
В болница за лечение са настанени 2403 души, от които 311 са в интензивни отделения. 79,93% от 299 новопостъпили в болнично заведение не са били ваксинирани.
64 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 36162. От починалите през този период 82,81% не са били ваксинирани.
Към момента са поставени общо 4 325 241 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 1853.
Снимка: Станимир Петков