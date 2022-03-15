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Волен Сидеров нахлу в NOVA телевизия

15 март 2022 15:45, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48
Волен Сидеров

Лидерът на партия “Атака” Волен Сидеров нахлу в NOVA телевизия, съобщиха от медията.

Той е поискал да разговаря с представители на телевизията. Твърди, че NOVA телевизия има тенденциозно отношение към партията, която той представлява.

През цялото време всичко, случващо се в сградата, където се помещава NOVA телевизия, беше излъчвано и по партийната му телевизия на живо.

Източник: NOVA

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