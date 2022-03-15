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КОЛЕДНО ШОУ 2008 ГОДИНА

15 март 2022 19:38, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 21 минути, брой четения: 34
2008

Коледното шоу на Хуманитарна гимназия е едно от най - очакваните и забавни събития в празничния календар на училището. Представяме ви запис от концерта от 2008 година. Приятано гледане!

 

https://youtu.be/F3XfU_IJVXo

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