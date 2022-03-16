2393 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 34 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 82 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 82

2393 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 18262 теста, показват данните в Единната информационна система. 70,41% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 117 525 като активните са 195 420.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 20, Бургас – 310, Варна – 290, Велико Търново – 53, Видин – 22, Враца – 48, Габрово – 27, Добрич – 66, Кърджали – 8, Кюстендил – 14, Ловеч – 26, Монтана – 23, Пазарджик – 25, Перник – 37, Плевен – 68, Пловдив – 197, Разград – 19, Русе – 71, Силистра – 52, Сливен – 34, Смолян – 19, София – 52, София (град) – 640, Стара Загора – 100, Търговище – 34, Хасково – 43, Шумен – 54, Ямбол – 41.

През изминалото денонощие са били излекувани 3260 души, а за целия период – 885 909.

В болница за лечение са настанени 2349 души, от които 288 са в интензивни отделения. 80,65% от 248 новопостъпили в болнично заведение не са били ваксинирани.

34 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 36196. От починалите през този период 91,18% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 327 565 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 2327.