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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Лаура Кьовеши пристига в България по покана на премиера Кирил Петков

16 март 2022 10:42, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 38
Лаура Кьовеши

Европейският главен прокурор Лора Кьовеши пристига днес в България по покана на премиера Кирил Петков. Двамата ще обсъдят приоритетите на правителството за борба с корупцията и съдебната реформа, както и сътрудничеството между двете институции.

Петков обяви, че Министерският съвет ще стане пряк контакт с Европейската прокуратура. Това означава, че сигналите на правителството, свързани с корупция и злоупотреба с европейски средства, ще бъдат изпращани директно, без посредници, до Европейската прокуратура.

Лора Кьовеши ще разговаря и с министъра на правосъдието Надежда Йорданова.

Източник: БНР
Снимка: ЕПА/БГНЕС

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