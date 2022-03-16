Лаура Кьовеши пристига в България по покана на премиера Кирил Петков

Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 38

Европейският главен прокурор Лора Кьовеши пристига днес в България по покана на премиера Кирил Петков. Двамата ще обсъдят приоритетите на правителството за борба с корупцията и съдебната реформа, както и сътрудничеството между двете институции.

Петков обяви, че Министерският съвет ще стане пряк контакт с Европейската прокуратура. Това означава, че сигналите на правителството, свързани с корупция и злоупотреба с европейски средства, ще бъдат изпращани директно, без посредници, до Европейската прокуратура.

Лора Кьовеши ще разговаря и с министъра на правосъдието Надежда Йорданова.