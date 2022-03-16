Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Съобщение за авария

16 март 2022 14:02, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 18 минути, брой четения: 22
avariq16032022

Уважаеми клиенти,

поради авария на димов вентилатор Ви уведомяваме,че до 15ч. днес ще има смущения в топлоподаването към целия град.

Извиняваме се за неудобството!

« предишна


 