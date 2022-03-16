Съобщение за авария

Топлофикация-Сливен преди 18 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 22

Уважаеми клиенти,

поради авария на димов вентилатор Ви уведомяваме,че до 15ч. днес ще има смущения в топлоподаването към целия град.

Извиняваме се за неудобството!