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1949 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 40 от тях в Сливенско
1949 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 16422 теста, показват данните в Единната информационна система. 70,50% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 119 474 като активните са 193 778.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 4, Бургас – 173, Варна – 232, Велико Търново – 39, Видин – 14, Враца – 48, Габрово – 20, Добрич – 55, Кърджали – 6, Кюстендил – 7, Ловеч – 28, Монтана – 27, Пазарджик – 36, Перник – 27, Плевен – 46, Пловдив – 164, Разград – 19, Русе – 34, Силистра – 46, Сливен – 40, Смолян – 15, София – 66, София (град) – 525, Стара Загора – 62, Търговище – 19, Хасково – 54, Шумен – 87, Ямбол – 56.
През изминалото денонощие са били излекувани 3565 души, а за целия период – 889 474.
В болница за лечение са настанени 2303 души, от които 278 са в интензивни отделения.
26 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 36222. От починалите през този период 80,77% не са били ваксинирани.
Към момента са поставени общо 4 329 904 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 2342.
Снимка: Станимир Петков