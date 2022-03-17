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Заповед № РД-11-12-005 от 16.03.2022 г. за определяне на купувач

17 март 2022 09:59, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 10 минути, брой четения: 17

Заповед № РД-11-12-005 от 16.03.2022 г. за определяне на купувач

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Заповед № РД-11-12-005 от 16.03.2022 г. за определяне на купувач [89.8KB]

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