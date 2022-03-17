10 ГОДИНИ ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ "ДАМЯН ДАМЯНОВ"

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 22 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 16

Със следващото видео ще си спомним за първия юбилей на Хуманитарна гимназия - 10 години от създаването й. Годината е 2007. Приятно гледане!

https://youtu.be/AX333QyVj2k

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