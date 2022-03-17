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Криминална хроника Ямбол - 17.03.2022 г.

17 март 2022 15:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 17.03.2022 г.

 

В РУ-Ямбол е образувано досъдебно производство за управление на МПС след употреба на алкохол. На 17 март, около 02:55 часа, в комплекс „Хале“ е извършена проверка на лек автомобил „Ситроен-Берлинго“, управляван от 44-годишен местен жител. При пробата на водача за употреба на алкохол, техническото средство е отчело стойност над 1,2 промила. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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