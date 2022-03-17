Криминална хроника Ямбол - 17.03.2022 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 48

Информационен бюлетин 17.03.2022 г.

В РУ-Ямбол е образувано досъдебно производство за управление на МПС след употреба на алкохол. На 17 март, около 02:55 часа, в комплекс „Хале“ е извършена проверка на лек автомобил „Ситроен-Берлинго“, управляван от 44-годишен местен жител. При пробата на водача за употреба на алкохол, техническото средство е отчело стойност над 1,2 промила. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.