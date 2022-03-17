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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Бойко Борисов, Владислав Горанов и Менда Стоянова са арестувани при акция на МВР

17 март 2022 21:27, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 52
Бойко Борисов и Владислав Горанов

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е арестуван при операция на Главна дирекция "Национална полиция", съобщиха от МВР. От министерството уточниха в съобщение до медиите, че задържането му е станало по време на мащабна операция във връзка с обявените от европейския главен прокурор Лаура Кьовеши 120 сигнала за престъпления в България.

От МВР уточниха, че се извършват претърсвания и изземвания на много адреси.

Освен Борисов, още няколко души от ГЕРБ също са арестувани. Сред тях са бившият финансов министър Владислав Горанов, бившият депутат и председател на няколко финансови парламентарни комисии Менда Стоянова, както и личният пиар на Борисов Севдалина Арнаудова.

Източник: Дневник.бг
Снимка: Анелия Николова

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