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1720 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 34 от тях в Сливенско
1720 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 15 874 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 121 194, като активните са 192 721.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 11, Бургас – 135, Варна – 207, Велико Търново – 72, Видин – 20, Враца – 29, Габрово – 11, Добрич – 43, Кърджали – 11, Кюстендил – 19, Ловеч – 19, Монтана – 15, Пазарджик – 26, Перник – 30, Плевен – 44, Пловдив – 138, Разград – 12, Русе – 40, Силистра – 37, Сливен – 34, Смолян – 18, София област – 84, София (град) – 446, Стара Загора – 69, Търговище – 32, Хасково – 27, Шумен – 60, Ямбол – 31.
През изминалото денонощие са били излекувани 2751 души, а за целия период – 892 225.
В болница за лечение са настанени 2259 души, от които 276 са в интензивни отделения.
26 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 36 248.
Към момента общо 4 332 347 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 2444.
Снимка: Станимир Петков