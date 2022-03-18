Асен Василев: Няма репресии, влязохме в Европа

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В изявление в Народното събрание вицепремиерът и финансов министър Асен Василев отрече, че е имало репресии при арестите на бившия министър-председател Бойко Борисов и други свързани с ГЕРБ лица.

Според Василев прокуратурата е била сезирана, че бюджетът е бил ощетен с 555 милиона лева. Финансовият министър намекна, че това е станало с участието на бившия му колега Владислав Горанов, който според съобщенията на МВР също е арестуван.

Василев добави, че за случая е информирана и европейската прокуратура.

„Няма репресии, полицията действа по закон, влизаме в Европа“, каза още вицепремиерът.

Той не изключи да има още арести на хора, участвали във властта, ако има доказателства за престъпления.