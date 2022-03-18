Благодарствено писмо

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 час, брой четения: 52 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 52

Благодарственото писмо от Мария Атанасова може да видите в прикачения файл.

Файлове