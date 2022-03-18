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Благодарствено писмо

18 март 2022 15:05, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 час, брой четения: 52
Благодарствено писмо

Благодарственото писмо от Мария Атанасова може да видите в прикачения файл.

Файлове

Благодарствено писмо [148KB]

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