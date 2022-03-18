ВАЖНО ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ, ПРИЕЛИ УКРАИНСКИ ГРАЖДАНИ

Област Сливен преди 32 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 22

Във връзка с отпускането на средства на местата за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Република Украйна, съгласно РМС № 145 от 10.03.2022г., желаещите да настаняват лица в места за настаняване следва да попълнят приложения НАСТАНЯВАНЕ-ФОРМУЛЯР и да го изпратят на следния мейл: ua.displaced@tourism.government.bg