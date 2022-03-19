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1601 са новите случаи на коронавирус

19 март 2022 10:05, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 52
Коронавирус

1 601 са новите случаи на коронавирус за изминалото денонощие. Положителни са близо 10% от направените 16 113 теста, съобщи Единният информационен портал.

В болница са общо 2 169 пациенти, като 260 от тях са в интензивни отделения.

Излекувани са били 1 625 души, а починалите са 18.

Поставените дози ваксина за изминалото денонощие са 2 124.

Източник: БНР
Снимка: Станимир Петков

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