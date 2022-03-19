1601 са новите случаи на коронавирус

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 52 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 52

1 601 са новите случаи на коронавирус за изминалото денонощие. Положителни са близо 10% от направените 16 113 теста, съобщи Единният информационен портал.

В болница са общо 2 169 пациенти, като 260 от тях са в интензивни отделения.

Излекувани са били 1 625 души, а починалите са 18.

Поставените дози ваксина за изминалото денонощие са 2 124.