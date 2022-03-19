Нарушено водоподаването в с.Селиминово

ВиК-Сливен преди 34 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 21

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на ремонт по помпена станция - днес (Събота) 19.03.2022г. до 17:00 е възможно да бъде нарушено водоподаването на с. Селиминово .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.