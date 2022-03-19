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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаването в с.Селиминово

19 март 2022 11:18, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 34 минути, брой четения: 21

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на ремонт по помпена станция - днес (Събота) 19.03.2022г. до 17:00 е възможно да бъде нарушено водоподаването на с. Селиминово .

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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