Руската армия атакува град Запорожие с хеликоптери, 9 души са убити

Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 6 минути, брой четения: 21

Девет души са загинали и 17 са били ранени в предградията на украинския град Запорожие, съобщи заместник кметът Анатолий Куртиев. Градът е атакуван от руските войски с хеликоптери, танкове, минохвъргачки и ракетни системи. Украинските военни въвеждат 38-часов комендантски час в града и призоваха жителите да не напускат домовете си, докато мярката е в сила.

Областният град стана важен транзитен пункт за около 35 хиляди души, успели да напуснат обсадения град Мариупол, отбелязва "Ройтерс".