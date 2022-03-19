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Руската армия атакува град Запорожие с хеликоптери, 9 души са убити

19 март 2022 13:35, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 минути, брой четения: 21
Град Запорожие

Девет души са загинали и 17 са били ранени в предградията на украинския град Запорожие, съобщи заместник кметът Анатолий Куртиев. Градът е атакуван от руските войски с хеликоптери, танкове, минохвъргачки и ракетни системи. Украинските военни въвеждат 38-часов комендантски час в града и призоваха жителите да не напускат домовете си, докато мярката е в сила.

Областният град стана важен транзитен пункт за около 35 хиляди души, успели да напуснат обсадения град Мариупол, отбелязва "Ройтерс".

Източник: БНР
Снимка: УНИАН

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