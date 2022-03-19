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Протестно автошествие в Несебър заради скъпото гориво

19 март 2022 21:02, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46
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Протестно автошествие в Несебър срещу високите цени на горивата. Участниците са се организирали в социалните мрежи от Facebook групата „Шофьори Несебър“.

Исканията на шофьорите в морския град са да спре покачването на цените.

Покачването на цените на бензина ще повлече след себе си и покачване на стойността на стоки и услуги, което ще повиши и цените за летния сезон, заявиха протестиращите в Несебър.

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