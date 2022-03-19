Протестно автошествие в Несебър заради скъпото гориво

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 46

Протестно автошествие в Несебър срещу високите цени на горивата. Участниците са се организирали в социалните мрежи от Facebook групата „Шофьори Несебър“.

Исканията на шофьорите в морския град са да спре покачването на цените.

Покачването на цените на бензина ще повлече след себе си и покачване на стойността на стоки и услуги, което ще повиши и цените за летния сезон, заявиха протестиращите в Несебър.