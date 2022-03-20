Под 1000 нови случая на COVID-19 у нас

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През последното денонощие у нас са регистрирани 919 нови случая на коронавирус, 6 души са починали с инфекцията, а 518 са се излекували. Това показват данните на Единния информационен портал.

Направени са 7 823 теста, което означава, че малко над 6.6 на сто от изследваните проби са положителни.

Към момента общият брой на хоспитализираните е 2 187, като 255 от болните се нуждаят от интензивно лечение. Поставени са 523 дози ваксини.