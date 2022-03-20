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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Астрономическата пролет идва днес в 17:33 часа със студено време

20 март 2022 11:00, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 48
Времето за 20.03.2022 г.

Днес в 17:33 часа настъпва астрономическата пролет. Това е и денят на пролетното равноденствие, когато продължителността на деня е равна на нощта. Дни след настъпване на пролетта ще преминем и към лятното часово време, като часовникът се мести с един час напред.

Астрономическата пролет идва със студено време, вятърът ще остане от север-североизток, слаб, по морския бряг - умерен, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, вероятността за валежи е малка.

Минималните температури ще са между минус 7° и минус 2°, и максимални - между 3° и 8°. В понеделник облачността над цялата страна ще се увеличи и на места ще превали слаб сняг.

В Сливен ще бъде слънчево със слаб до умерен вятър от север-североизток. Минималната температура ще е минус 3°, а максималната 6°.

Източник: Дневник.бг
Снимка: Станимир Петков

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