Астрономическата пролет идва днес в 17:33 часа със студено време

Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 48 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 48

Днес в 17:33 часа настъпва астрономическата пролет. Това е и денят на пролетното равноденствие, когато продължителността на деня е равна на нощта. Дни след настъпване на пролетта ще преминем и към лятното часово време, като часовникът се мести с един час напред.

Астрономическата пролет идва със студено време, вятърът ще остане от север-североизток, слаб, по морския бряг - умерен, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, вероятността за валежи е малка.

Минималните температури ще са между минус 7° и минус 2°, и максимални - между 3° и 8°. В понеделник облачността над цялата страна ще се увеличи и на места ще превали слаб сняг.

В Сливен ще бъде слънчево със слаб до умерен вятър от север-североизток. Минималната температура ще е минус 3°, а максималната 6°.