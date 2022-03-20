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Астрономическата пролет идва днес в 17:33 часа със студено време
Днес в 17:33 часа настъпва астрономическата пролет. Това е и денят на пролетното равноденствие, когато продължителността на деня е равна на нощта. Дни след настъпване на пролетта ще преминем и към лятното часово време, като часовникът се мести с един час напред.
Астрономическата пролет идва със студено време, вятърът ще остане от север-североизток, слаб, по морския бряг - умерен, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, вероятността за валежи е малка.
Минималните температури ще са между минус 7° и минус 2°, и максимални - между 3° и 8°. В понеделник облачността над цялата страна ще се увеличи и на места ще превали слаб сняг.
В Сливен ще бъде слънчево със слаб до умерен вятър от север-североизток. Минималната температура ще е минус 3°, а максималната 6°.
Източник: Дневник.бг
Снимка: Станимир Петков