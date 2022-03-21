През последното денонощие в Сливенско има 12 заразени с коронавирус, 472 за цялата страна

Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 25

472 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 4717 теста, показват данните в Единната информационна система. 69,92% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 124 186 като активните са 193 088.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 5, Бургас – 29, Варна – 66, Велико Търново – 16, Видин – 3, Враца – 10, Габрово – 4, Добрич – 3, Кърджали – 3, Ловеч – 3, Монтана – 7, Пазарджик – 6, Перник – 10, Плевен – 14, Пловдив – 18, Разград – 8, Русе – 11, Силистра – 9, Сливен – 12, София – 10, София (град) – 154, Стара Загора – 35, Търговище – 6, Хасково – 3, Шумен – 18, Ямбол – 9.

През изминалото денонощие са били излекувани 448 души, а за целия период – 894 816.

В болница за лечение са настанени 2201 души, от които 255 са в интензивни отделения. 86,21% от 58 новопостъпили в болнично заведение не са били ваксинирани.

10 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 36282. От починалите през този период 100,00% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 335 284 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 293.