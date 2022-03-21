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Уреди с дистанционен отчет

21 март 2022 14:49, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 39 минути, брой четения: 8
uredi2103

Уважаеми клиенти,

"Топлофикация - Сливен - инж.Ангел Ангелов"ЕАД предлага за ваше удобство уреди с дистанционен отчет.

 

 

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