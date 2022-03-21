10 ГОДИНИ ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ "ДАМЯН ДАМЯНОВ" - II част

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 21 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 18

Представяме ви втората част от честванията на 10 - годишнината на Профилирана хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов", гр. Сливен. Приятно гледане!

https://youtu.be/RB4oVBITZas

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