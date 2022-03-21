10 ГОДИНИ ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ "ДАМЯН ДАМЯНОВ" - III част

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 13 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 10

Представяме ви трета част от честванията на 10 - годишнината от създаването на Профилирана хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов", гр. Сливен, през далечната 2007 година. Приятно гледане!

https://youtu.be/W6Ui92PFMqo