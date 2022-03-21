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Сливен. Новини от източника. Последни новини

10 ГОДИНИ ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ "ДАМЯН ДАМЯНОВ" - III част

21 март 2022 19:19, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 13 минути, брой четения: 10
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Представяме ви трета част от честванията на 10 - годишнината от създаването на Профилирана хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов", гр. Сливен, през далечната 2007 година. Приятно гледане!

https://youtu.be/W6Ui92PFMqo

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