Прекъсване водоподаването на кв.Речица

ВиК-Сливен преди 18 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 12

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (вторник) 22.03.2022г. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица" до 15:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.