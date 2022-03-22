Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
1960 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 36 от тях в Сливенско
1960 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 16390 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 126 146, като активните са 190 664.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 23, Бургас – 48, Варна – 165, Велико Търново – 83, Видин – 30, Враца – 46, Габрово – 43, Добрич – 78, Кърджали – 17, Кюстендил – 14, Ловеч – 47, Монтана – 43, Пазарджик – 21, Перник – 2, Плевен – 49, Пловдив – 160, Разград – 20, Русе – 71, Силистра – 64, Сливен – 36, Смолян – 25, София област – 42, София (град) – 496, Стара Загора – 93, Търговище – 38, Хасково – 59, Шумен – 106, Ямбол – 41.
През изминалото денонощие са били излекувани 4336 души, а за целия период – 899 152.
В болница за лечение са настанени 2106 души, от които 246 са в интензивни отделения.
48 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 36 330.
Към момента общо 4 336 850 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 1569.
Снимка: Станимир Петков