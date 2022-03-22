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1960 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 36 от тях в Сливенско

22 март 2022 09:05, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 44 минути, брой четения: 57
Данни за коронавирус

1960 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 16390 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 126 146, като активните са 190 664.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 23, Бургас – 48, Варна – 165, Велико Търново – 83, Видин – 30, Враца – 46, Габрово – 43, Добрич – 78, Кърджали – 17, Кюстендил – 14, Ловеч – 47, Монтана – 43, Пазарджик – 21, Перник – 2, Плевен – 49, Пловдив – 160, Разград – 20, Русе – 71, Силистра – 64, Сливен – 36, Смолян – 25, София област – 42, София (град) – 496, Стара Загора – 93, Търговище – 38, Хасково – 59, Шумен – 106, Ямбол – 41.

През изминалото денонощие са били излекувани 4336 души, а за целия период – 899 152.

В болница за лечение са настанени 2106 души, от които 246 са в интензивни отделения.

48 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 36 330.

Към момента общо 4 336 850 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 1569.

Снимка: Станимир Петков

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