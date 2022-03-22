Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 12 сигнала за произшествия през изминалото денонощие

Туида Нюз преди 23 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 18

Своевременно са ликвидирани пожари, възникнали в сухи треви и отпадъци, без да причинят преки материални щети- Тврдица-3, Котел -1, Сливен-4, Нова Загора-3.

На 21 март, в 12,12 часа, е получен сигнал за запалени тръби HDPE тръби, складирани на ул. „Димитър Благоев“ в Нова Загора. Произшествието е ликвидирано от един екип на РС ПБЗН - Нова Загора. Пострадали няма.Унищожени са 50 броя. Спасени са 200 броя. Причината за пожара е небрежност при боравене с открит огън- в близост до тръбите са запалени отпадъци и огънят се прехвърля върху тях.